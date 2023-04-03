ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد: نؤكد دعم القيادة السياسية لكل مؤسسات الدولة لاسيما العسكرية والأمنية

قال ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد خلال زيارة لوزارة الداخلية نؤكد دعم القيادة السياسية لكل مؤسسات الدولة لاسيما العسكرية والأمنية ونتابع ما تنهجه الداخلية من سبل لتعزيز وتطوير كل قطاعاتها.

وأشاد سموه بما تم اتخاذه من إجراءات تنظيمية والاهتمام بدعم قطاعات الداخلية بالعناصر البشرية وبمشاركة المرأة الكويتية في العمل الأمني لترسخ نجاحا واضحا في سجلها الوطني.

وأضاف سمو ولي العهد: نقدر لوزارة الداخلية جهودهم في التصدي بكل حزم لكل من تسول له نفسه الاتجار بالمخدرات وتنسيقهم مع الجهات المعنية لمعالجة آثارها.

ووجه سموه نحو الجاهزية واليقظة والحزم وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والعدالة والإخلاص والاستمرار في تطوير منظومة العمل وتعزيز التوعية الأمنية لدى المواطنين والمقيمين.