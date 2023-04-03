أمين “مجلس التعاون” يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المجلس التعاون الاتحاد الأوروبي

اكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المجلس والاتحاد الأوروبي.

وذكرت أمانة مجلس التعاون في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء البديوي بسفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية باتريك سيمونيه في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وقالت الامانة انه تم خلال اللقاء مناقشة سير العمل في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وبرنامج العمل المشترك للفترة (2022 – 2027) مع الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى بحث القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.