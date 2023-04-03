المجلس البلدي

المجلس البلدي يوافق على تخصيص أراض لـ”هيئة الاتصالات” لاستخدامها مراكز للبيانات

3 أبريل، 2023
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وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري على طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تخصيص أراض لاستخدامها مراكز للبيانات.

وحفظ المجلس عدة مواضيع منها تغيير النشاط التجاري في أحد المجمعات التجارية من نشاط موحد إلى نشاط حر كما حفظ اقتراحا بشأن أرقام الطرق الموجودة على اللوحات الإرشادية.

كما تم حفظ كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية بخصوص الترخيص للجمعيات الخيرية والمبرات بالأبنية ذات الطابع السكن الاستثماري.

ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص جورة ومسار بطول (1950م) بصفة مؤقتة بمنطقة (صباح الأحمد) السكنية كما وافق على تعديل قرار المجلس البلدي لمشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع (عبدالله الأحمد).

كما وافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع لمحطة تحويل ثانوية بمنطقة العديلية قطعة (3).

المصدر
كونا
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3 أبريل، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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