طائرة من طراز ميغ-29

وارسو سلمت أوكرانيا طائرات مقاتلة من طراز ميغ-29

3 أبريل، 2023
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سلمت بولندا أولى الطائرات المقاتلة من طراز ميغ-29 التي وعدت بها أوكرانيا، على ما أعلن مسؤول في الرئاسة البولندية الإثنين، بعد إعلان مماثل صدر عن سلوفاكيا أواخر آذار/مارس.

وقال مارسين برجيتش المستشار في الرئاسة البولندية متحدثا لإذاعة إر إم إف الخاصة “تم إرسال عدد من طائرات ميغ” مشيرا إلى أنها “مفيدة لأوكرانيا للدفاع عن أمننا جميعا”.

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا في منتصف آذار/مارس أن وارسو تنوي ارسال أربع طائرات إلى أوكرانيا، ما جعل بولندا أول دولة عضو في حلف شمال الأطلسي تتخذ مثل هذا القرار.

وتملك بولندا حالياً حوالى 15 طائرة من طراز ميغ ورثتها من جمهورية ألمانيا الديموقراطية السابقة.

وبعد ذلك، أعلنت سلوفاكيا أنها أرسلت أول أربع مقاتلات ميغ-29 إلى أوكرانيا في 23 آذار/مارس. ووعدت براتيسلافا بتسليم ما مجموعه 13 طائرة من هذا الطراز إلى كييف.

رفضت أوكرانيا مؤخراً أن تؤكد لوكالة فرانس برس عدد طائرات ميغ-29 التي لا تزال في الخدمة، لكن تقريراً عن القوات الجوية في العالم لعام 2023 أصدره موقع “فلاي غلوبال” أواخر العام الماضي، أفاد أن هذا البلد يستخدم 43 طائرة.

وتطالب كييف حلفائها الغربيين بإرسال قاذفات مقاتلة حديثة، على أمل الحصول على طائرات إف-16 الأميركية.

المصدر
أ ف ب
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3 أبريل، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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