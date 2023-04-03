وزير النفط: قرار الخفض الطوعي للانتاج من دول “أوبك+” يعد تحركا استباقيا لدعم استقرار الأسواق

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر الملا إن الخفض الطوعي للانتاج من الدول المشاركة باتفاق (أوبك +) يعد تحركا استباقيا لدعم استقرار الأسواق النفطية وسط تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المتسارعة.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير الملا نقله بيان صادر عن وزارة النفط عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك بالاجتماع ال48 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (JMMC) الذي عقد اليوم الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي.

وذكر الملا أن من بين تلك التطورات الوتيرة السريعة لارتفاع معدلات الفائدة العالمية ومستويات الدين العالمي والأزمة المصرفية والتطورات الجيوسياسية مشيرا الى أن (أوبك +) تركز على دعم استقرار أسواق النفط.

وأفاد بأن (أوبك +) مستمرة في سياسة خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023 كما تقرر في الاجتماع الوزاري ال33 ل(أوبك +) في الخامس من أكتوبر 2022.

وأشاد بمبادرة الدول المشاركة في الخفض الطوعي تحت اتفاق (أوبك +) التي سيتم العمل بها من شهر مايو المقبل الي نهاية عام 2023.

وضم وفد الكويت المشارك بالاجتماع إضافة للوزير الملا كلا من محافظ دولة الكويت لدى منظمة أوبك محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى منظمة أوبك الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح.