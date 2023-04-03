الشرطة الروسية في مكان الانفجار

روسيا تتهم أوكرانيا و”عملاء” لنافالني بقتل المدون العسكري الروسي الأحد

3 أبريل، 2023
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اتهمت موسكو الإثنين كييف بأنها رتبت بالتواطؤ مع أنصار للمعارض الأبرز للكرملين المسجون أليكسي نافالني الهجوم الذي أودى بالمدون العسكري الشهير المناصر لغزو أوكرانيا فلادلين تاتارسكي الأحد في سان بطرسبورغ.

وأعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية “ثبت أن العمل الإرهابي الذي ارتُكب في الثاني من نيسان/أبريل في سان بطرسبورغ … خططت له الأجهزة الخاصة الأوكرانية التي جندت عملاء بين المتعاونين مع صندوق نافالني المزعوم لمكافحة الفساد” ذاكرة اسم المشتبه بها الرئيسية داريا تريبوفا التي أوقفت الإثنين.

المصدر
أ ف ب
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3 أبريل، 2023
0 16 أقل من دقيقة

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