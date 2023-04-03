البلدية: غلق مقهى يزاول نشاطه التجاري بدون ترخيص وتحرير 10 مخالفات بمنطقتي حولي ومشرف

أوضحت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت قيام فريق طوارئ حولي بتنفيذ جولات تفتيشية على المناطق السكنية للحد من ظاهرة الباعة الجائلين بالتعاون مع ادارة النظافة العامة و إشغالات الطرق و اللجنة الثلاثية بالمناطق التجارية للتأكد من التزام أصحاب المحلات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية.

وفي هذا الصدد صرح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي ابراهيم السبعان بان الجولات أسفرت عن غلق مقهى زاول نشاطه التجاري بدون ترخيص وتحرير 10 مخالفات تضمنت عدم التزام المحلات بتجديد رخصة الاعلان و مخالفة الباعة الجائلين بمنطقتي حولي ومشرف ، كما تم ازالة تعدي مقام على أملاك الدولة .

ودعا السبعان أصحاب المحلات التجارية الالتزام بالقوانين و الانظمة المعمول بها في البلدية تجنبًا للمخالفة والغرامة التي قد تصل الى الغلق الاداري .