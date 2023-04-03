استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية عسكرية نفذها الإثنين في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، فيما قال الاحتلال في بيان إنه نفذ “عمليات استباقية ووقائية”.

وأكدت الوزارة في بيان مقتضب “شهيدان برصاص الاحتلال في نابلس” من دون الكشف عن هويتهما.

وتشهد المدينة منذ عدة أشهر تصاعدا للعنف بين الجانبين إذ ينفذ الاحتلال الإسرائيلي بين الفينة والأخرى مداهمات لاعتقال “مطلوبين” تتخللها مواجهات دامية.

وفي بيان، قالت مجموعة “عرين الأسود” الفلسطينية الناشئة إنها “تتصدى لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس”.

وأضافت في بيان أنها “تشتبك بصليات من الرصاص المبارك والعبوات محلية الصنع”.