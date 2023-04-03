وزارة الشؤون الاجتماعية

“الشؤون”: قمنا بتنفيذ مئات الزيارات للمساجد والجمعيات الخيرية لرصد المخالفات

3 أبريل، 2023
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اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاحد ان فرق التفتيش الميداني المكلفة بمراقبة العمل الخيري وجمع التبرعات قامت بتنفيذ مئات الزيارات الميدانية للمساجد ومقار الجمعيات الخيرية لرصد ومتابعة المخالفات خلال العشرة ايام الاولى من شهر رمضان.

وذكرت الوزارة في احصائية صادرة عنها ان فرقها قامت ب 692 زيارة ميدانية للمساجد و40 زيارة لمقار الجمعيات الخيرية حيث رصدت 70 كشكا لجمع الملابس وأزالت 35 كشكا منها.

واضافت انها رصدت كذلك 70 مطعما يقوم بالدعوة لجمع التبرعات لافطار صائم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن مشيرة الى رصد 54 اعلانا لجمعيات خيرية ومبرات وجهات أخرى غير ملتزمة بضوابط الاعلانات وتم مخاطبة الجمعيات الخيرية لتلافي المخالفات.

وبينت انه تم رصد 30 مخالفة بالمساجد عبارة عن اعلانات لجمع التبرعات لافطار صائم وتنفيذ العديد من المشاريع الخيرية وتم مخاطبة وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بهذا الخصوص.

واشارت الى رصد 3 صناديق لجمع التبرعات في المساجد مخالفة لقانون جمع المال حيث تم عمل محضر اثبات حالة من قبل مفتشي الوزارة ومخاطبة وزارة الاوقاف كما رصدت 14 مخالفة لأشخاص وجهات يقومون بالدعوة لجمع التبرعات من خلال اعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي وتم مخاطبة النيابة العامة بهذا الشأن.

وأفادت الوزارة بأنه تم كذلك رصد 3 مخالفات لأشخاص وجهات يقومون بالدعوة لجمع التبرعات من خلال اعلانات في الشوارع وتم مخاطبة وزارة الداخلية بهذا الشأن كما تم رصد 21 مخالفة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لجمع التبرعات حيث تم مخاطبة الهيئة العامة للاتصالات.

واضافت انه تم رصد 6 فرق تطوعية تقوم بالدعوة لجمع التبرعات لافطار صائم وأعدت مخاطبة لادارة تنمية المجتمع بهذا الشأن.

المصدر
كونا
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3 أبريل، 2023
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