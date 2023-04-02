لاعبو العربي يحتفلون بتسجيل هدف

دوري زين: العربي يهزم القادسية بهدفين دون رد

3 أبريل، 2023
0 5 دقيقة واحدة

تغلب العربي على القادسية بنتيجة (2-0)، مساء اليوم الأحد، في مستهل مشوارهما بالقسم الثالث والحاسم من عمر الدوري الكويتي الممتاز.

وحملت ثنائية العربي في المباراة التي أقيمت على ستاد محمد الحمد، توقيع النيجيري إيدو في الدقيقتين “16 و47”.

وبهذا الفوز استعاد العربي المركز الثالث من القادسية، برصيد 31 نقطة، فيما تجمد رصيد الأصفر عند 29 نقطة.

وكان العربي قد خسر من القادسية (1-2)، بالجولة الأخيرة بالقسم الثاني.

وحملت الربع ساعة الأولى سيطرة مطلقة للعربي، الذي ترجمها بهدف عن طريق إيدو الذي راوغ دفاعات الأصفر مسددا في شباك الرشيدي.

وحاول القادسية الرد والعودة لأجواء المباراة، وتمكن من تعديل النتيجة بهدف لياسر حمد لكن ألغاه الحكم عبد الله الكندري، بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الشوط الثاني باغت تمكن العربي من تسجيل الهدف الثاني عن طريق نجمه إيدو، والذي ترجم عرضية الصولة في شباك القادسية.

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3 أبريل، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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