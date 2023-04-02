مقتل مدون عسكري روسي بارز وإصابة 6 بعد انفجار في سان بطرسبرج

مقتل مدون عسكري روسي بارز وإصابة 6 بعد انفجار في سان بطرسبرج

ذكرت وكالات أنباء روسية أن المدون العسكري الروسي المعروف فلادلين تاتارسكي قُتل في انفجار بمقهى في مدينة سان بطرسبرج اليوم الأحد.

ونقلت الوكالات عن وزارة الداخلية تأكيدها وفاة تاتارسكي وإصابة 16 شخصا.

ويتابع تاتارسكي، واسمه الحقيقي ماكسيم فومين، على تيليجرام أكثر من 560 ألفا وهو أحد أبرز المدونين العسكريين المؤثرين الذين كانوا يصدرون تعليقات على الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا.

وكان تاتارسكي من بين مئات المدعوين لحضور حفل ضخم استضافه الكرملين في سبتمبر أيلول الماضي لإعلان ضم روسيا لأربع مناطق في أوكرانيا وهي خطوة نددت بها معظم الدول في الأمم المتحدة ووصفتها بأنها غير قانونية.

وظهر تاتارسكي في مقطع مصور نشره بهذه المناسبة قائلا “سنهزم ونقتل الجميع، وسنسلب كل شخص نحتاج إلى سلبه. كل شيء سيكون كما نحب”.

وقال موقع إلكتروني تابع لمدينة سان بطرسبرج إن الانفجار وقع في مقهى كان مملوكا في السابق ليفجيني بريجوجن مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة التي تقاتل في أوكرانيا من أجل روسيا.

ولم يصدر بعد ما يشير إلى مسؤولية جهة معينة عن الانفجار.

وإذا كان استهداف تاتارسكي متعمدا، فستكون هذه عملية الاغتيال الثانية على الأراضي الروسية لشخصية بارزة مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

واتهم جهاز الأمن الاتحادي الروسي أجهزة المخابرات الأوكرانية في أغسطس آب الماضي بقتل داريا دوجينا، ابنة قومي متطرف، في هجوم بسيارة ملغومة بالقرب من موسكو.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم بأنه “وحشي”، فيما نفت أوكرانيا ضلوعها في الحادث.