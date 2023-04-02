نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د. بدر حامد يوسف الملا

وزير النفط: الكويت تخفض طوعيا إنتاجها النفطي بمقدار 128 ألف برميل يوميا اعتبارا من مايو المقبل حتى نهاية 2023

2 أبريل، 2023
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قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر الملا اليوم الأحد إن دولة الكويت ستقوم بخفض طوعي لإنتاجها النفطي مقداره 128 ألف برميل يوميا اعتبارا من شهر مايو المقبل حتى نهاية عام 2023 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق (أوبك بلس).

وأكد الملا في تصريح نقله بيان صحفي صادر عن وزارة النفط أن هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم بالإضافة إلى خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري ال33 ل(أوبك بلس) في 5 أكتوبر 2022.

المصدر
كونا
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2 أبريل، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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