مدير جامعة الكويت بالإنابة استقبل سفير جمهورية بلغاريا

استقبل مدير جامعة الكويت بالإنابة الأستاذ الدكتور فهد الدبيس الرشيدي سفير جمهورية بلغاريا ديميتار ديميتروف، وذلك يوم الأحد الموافق 2 إبريل 2023 في مكتب مدير جامعة الكويت بمدينة صباح السالم الجامعية، وهدفت الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية.

وبدوره رحب مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د. الرشيدي بسفير جمهورية بلغاريا في رحاب جامعة الكويت، مؤكداً حرص جامعة الكويت على تبادل الخبرات والثقافات بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في العالم والتواصل الثقافي معها، مبيناً استعداد جامعة الكويت لتقديم الخدمات والتعاون مع السفارة البلغارية واستقبال كافة المقترحات والعمل عليها لتسخير كافة الجهود فيما يصب في إثراء العملية التعليمية، ومشيراً إلى أن مركز اللغات في جامعة الكويت يقدم مقاعد للطلبة البلغاريين لدراسة اللغة العربية والتي من الممكن زيادتها في المستقبل القريب بالإضافة لبحث سبل توسيع مجال التعاون العلمي والأكاديمي بين جامعة الكويت وجمهورية بلغاريا .

ومن جانبه أعرب سفير جمهورية بلغاريا ديميتار ديميتروف عن مدى سعادته بزيارة مدينة صباح السالم الجامعية، مبينًا أهمية زيادة سبل التعاون الأكاديمي بين دولة وجامعة الكويت كمؤسسة أكاديمية، معرباً عن رغبته ببحث وتقديم مقترحات للتعاون في مجالات التعليم التي تخدم الطرفين.

وأثنى ديمتروف على العلاقات الأكاديمية المشتركة خاصة فيما يخص استقبال جامعة الكويت لبعض الطلاب من جمهورية بلغاريا لتعلم اللغة العربية في مركز اللغات، مشيراً إلى عمق العلاقات بين البلدين التي تعود أواصرها لستين سنة.