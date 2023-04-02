بورصة الكويت

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 7ر6 نقطة

2 أبريل، 2023
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 7ر6 نقطة ليبلغ مستوى 51ر7057 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 10ر0 في المئة.

وتم تداول 6ر155 مليون سهم عبر 8699 صفقة نقدية بقيمة 9ر50 مليون دينار (نحو 2ر154 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر26 نقطة ليبلغ مستوى 16ر5474 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 48ر0 في المئة من خلال تداول 4ر55 مليون سهم عبر 2583 صفقة نقدية بقيمة 7ر4 مليون دينار (نحو 2ر14 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 7ر17 نقطة ليبلغ مستوى 47ر7839 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 23ر0 في المئة من خلال تداول 2ر100 مليون سهم عبر 6116 صفقة بقيمة 2ر46 مليون دينار (نحو 9ر139 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 2ر49 نقطة ليبلغ مستوى 82ر5543 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 88ر0 في المئة من خلال تداول 51 مليون سهم عبر 2209 صفقات نقدية بقيمة 2ر4 مليون دينار (نحو 7ر12 مليون دولار).

وكانت شركات (جياد) و(أصول) و(بيان) و(كميفك) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(بنك بوبيان) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (إيفا فنادق) و(أرجان) و(متحدة) و(صكوك) الأكثر انخفاضا.

المصدر
كونا
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2 أبريل، 2023
0 6 دقيقة واحدة

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