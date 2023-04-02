ديوان الخدمة المدنية

الخدمة المدنية: تنفيذ عدم احتساب الغياب أو التأخير يومي 26 و27 مارس

2 أبريل، 2023
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قال ديوان الخدمة المدنية أنه بالإشارة إلى ما تم نشره يوم الاثنين الموافق 2023/3/27م والمتضمن توجيه ديوان الخدمة المدنية للوزارات والجهات الحكومية بعدم احتساب الغياب أو التأخيرات خلال يومي الأحد والأثنين 26 و 27 مارس 2023، يود الديوان التوضيح بأنه قد تم تنفيذ عدم احتساب الغياب أو التأخير خلال الأيام أعلاه آلياً لموظفي الجهات الحكومية المطبقة للأنظمة المتكاملة للخدمة المدنية وعددها (25) جهة.

وجاري العمل على متابعة التنفيذ في بقية الجهات في ا الأيام القادمة من خلال مراقبي شئون التوظف التابعين لديوان الخدمة المدنية في كل جهة.

المصدر
ديوان الخدمة المدنية
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2 أبريل، 2023
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