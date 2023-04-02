البلدية: إغلاق 7 محلات بمنطقة جليب الشيوخ

في إطار تكثيف الجولات الرقابية لفرق بلدية الكويت ميدانيا بناءا على توجيهات مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي بضرورة تفعيل تطبيق قانون البلدية واللوائح والانظمة.

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية بتنفيذ جولة تفتيشية بمنطقة جليب الشيوخ للتأكد من مدى التزام الاسواق والمحلات بشروط وضوابط البلدية بأشراف ومتابعة مباشرة من قبل نائب المدير العام لقطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير م. نواف الكندري.

وفي هذا السياق أوضح نائب المدير العام لقطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير م. نواف الكندري بأن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها بمنطقة جليب الشيوخ لإزالة كل ما يشوه المنظر العام او يتعدى على املاك الدولة وحفاظا على المارة وقد أسفرت عن غلق 7 محلات لعدم التزامهم بالشروط والضوابط المتبعة ببلدية الكويت بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأشار إلى مواصلة المفتشين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية واستمرارها لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.