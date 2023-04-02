أسعار الذهب تتراجع إلى 1969 دولارا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي

قال تقرير اقتصادي متخصص إن أسعار الذهب تراجعت بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى مستوى 1969 دولارا أمريكيا للأونصة “ولكنها بالرغم من ذلك سجلت أفضل أداء شهري لها في أكثر من عامين ونصف العام بسبب ارتفاع المخاطر في النظام المصرفي العالمي.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد أن أسعار الذهب تراجعت يوم الجمعة بعد صدور بيانات أمريكية تظهر تباطؤ وتيرة التضخم إذ سجل مؤشر النفقات الشخصي الأساسي (مقياس التضخم) ارتفاعا بنسبة 3 في المئة لشهر فبراير الماضي مقارنة ب 5 بالمئة في يناير “ولكن أسعارالذهب شهدت مكاسب فصلية قوية بعد ارتفاعات بلغت أكثر من 9 بالمئة منذ بداية العام الحالي”.

وأوضح أن المعدن الأصفر حقق في مارس الماضي أفضل أداء شهري منذ يوليو 2020 مشيرا إلى أن المستثمرين توجهوا للذهب كملاذ آمن ضد تقلبات أسواق الاسهم التي اهتزت بشدة بعد تعثر بعض البنوك الأمريكية في سداد ديونها.

وذكر أن توقعات المحللين تصب في اتجاه تقليل وتيرة رفع الفائدة الأمريكية مع توقعات لاضطرابات جديدة داخل النظام المصرفي الغربي بعد أن حذر بنك (باركليز) البريطاني من أن الأزمة المصرفية “بعيدة عن الانتهاء”.

وأشار إلى وجود مخاوف حقيقية لدى المستثمرين بشأن سلامة الودائع في النظام المصرفي العالمي “وربما أيقظت المودعين لسحب ودائعهم ونقل مدخراتهم من البنوك إلى أصول أكثر أمانا مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جذبا خلال هذه الفترة”.

وأكد أن تلك المخاوف ستكون الدافع الرئيسي لارتفاع سعر الذهب في الفترة المقبلة لاسيما مع وجود زيادة في الطلب من قبل البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية المستمرة المحتملة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وعن السوق المحلي أفاد تقرير (دار السبائك) بأن سعر الغرام من عيار 24 أغلق يوم الجمعة عند 19.42 دينار أما عيار 22 فبلغ 17.8 دينار في حين بلغ سعر الفضة 283 دينارا للكيلوغرام الواحد.

يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 28.349 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 31.103 غرام.