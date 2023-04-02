“رئاسة الحرمين”: 9 ملايين مصلِ ومعتمر منذ بدء شهر رمضان المبارك

قالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية إن قاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار وضيوف الرحمن بلغ منذ بدء شهر رمضان المبارك وحتى يوم أمس السبت تسعة ملايين و357 ألفا و853 مصلِ ومعتمر.

ووفق وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الأحد ، تنوعت الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين عبر توزيع 508 الآف و560 عبوة زمزم والكتيبات والمطويات لـ 62 ألفا و500 مستفيد، وتقديم التوعية الرقمية لـ 719 ألفا و500 مستفيد، إلى جانب مليون و992 ألفا و50 مستفيداً من التوعية الميدانية، وتقديم الخدمات التطوعية لـ 982 ألفا و154 مستفيداً، و 118 الفا و130 0 مستفيداً من المعرض الرمضاني.

كما جرى تقديم خدمة التطويف لـ 45 ألفا و560 مستفيداً، واستهلاك 12 مليون و399 ألفا و145 لتراً من ماء زمزم، واستخدام 322 ألفا و700 لتر في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 47 ألفا و500 لتر من معقمات الأيدي، و 46 ألفا و500 لتر من التعقيم بالروبوتات، و 44 ألفا و500 لتر من التعقيم بالبايوكير، و 320 ألفا و800 لتر في تعقيم الأسطح.

واشتملت نوعية الخدمات المقدمة في توزيع تسعة ألاف و497 أساور بمعصم اليد للزائر الصغير، إلى جانب تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ 249 ألفا و906 مستفيدين، و 32 ألفا و635 مستفيداً من المواقع المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة، وتقديم الإرشاد المكاني باللغات لـ 653 ألفا و369 مستفيداً، وفرش 33 ألف سجاد بالمسجد الحرام.