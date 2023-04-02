سوريا: إصابة 5 عسكريين في عدوان جوي للاحتلال الاسرائيلي على حمص

أعلنت وكالة الانباء السورية (سانا) اليوم الأحد إصابة خمسة عسكريين في عدوان نفذه الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في حمص وريفها.

ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري انه “حوالي الساعة 35ر12 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في مدينة حمص وريفها” ما ادى الى إصابة خمسة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

وأضاف المصدر إن وسائط الدفاع الجوي السوري “تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

وتعرضت الأراضي السورية الشهر الماضي إلى ثلاثة اعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي في إطار عدوان يتواصل منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.