صورة أرشيفية لمضادات أرضية سورية تتصدى لعدوان اسرائيلي

سوريا: إصابة 5 عسكريين في عدوان جوي للاحتلال الاسرائيلي على حمص

2 أبريل، 2023
0 5 أقل من دقيقة

أعلنت وكالة الانباء السورية (سانا) اليوم الأحد إصابة خمسة عسكريين في عدوان نفذه الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في حمص وريفها.

ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري انه “حوالي الساعة 35ر12 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في مدينة حمص وريفها” ما ادى الى إصابة خمسة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

وأضاف المصدر إن وسائط الدفاع الجوي السوري “تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

وتعرضت الأراضي السورية الشهر الماضي إلى ثلاثة اعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي في إطار عدوان يتواصل منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
2 أبريل، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

هزة أرضية بقوة 3.4 درجات تضرب مدينة النعمانية وسط العراق

1 أبريل، 2023

رئيس السلطة القضائية في إيران يتوعد بملاحقة النساء غير المحجبات “بلا رأفة”

1 أبريل، 2023

إصابة شاب فلسطيني برصاص قوت الاحتلال في القدس

1 أبريل، 2023

روسيا تحتج على “التصرفات الاستفزازية” للقوات الأمريكية في سوريا

1 أبريل، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى