الصحة: فيروس “ماربورغ” ينتقل عبر ملامسة دم المريض أو سوائل جسمه الأخرى والصداع الحاد أبرز الأعراض

قالت وزارة الصحة ان فيروس (ماربورغ) ينتقل عبر ملامسة دم المريض أو سوائل جسمه الأخرى التي تحتوي على الفيروس بتركيزات عالية أو من خلال ملامسة الأسطح الملوثة بسوائل جسم المريض.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان صحفي اليوم السبت أن فترة الحضانة تتراوح من يومين إلى 21 يوما وأبرز الأعراض المبكرة تتمثل في صداع حاد وارتفاع شديد في الحرارة وضعف ووهن في الجسم وآلام في العضلات لافتا الى ان أبرز الأعراض المتأخرة تتمثل في الغثيان والتقيؤ وآلام شديدة في البطن وإسهال حاد وظهور دم في القيء أو البراز.

وقال الدكتور السند ان الوقاية هي في تجنب ملامسة سوائل الجسم للشخص المشتبه بإصابته والمخالطين اللصيقين له (خاصة سكان المنزل ومقدمي الرعاية الصحية) لافتا الى انه حتى الآن لا يوجد لقاح فعال ضد الفيروس.

وأشار الى ان مستوى الوضع الوبائي محليا منخفض جدا لندرة السفر إلى الدول التي يحدث بها التفشي الحالي اضافة إلى عدم وجود رحلات طيران مباشر مع تلك الدول وإقليميا لم يتم اكتشاف أي حالة من المرض في دول مجلس التعاون الخليجي أو إقليم شرق المتوسط خلال التفشي الوبائي الحالي.