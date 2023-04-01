الدوري الإسباني: برشلونة يواصل التغريد خارج السرب وبداية ناجحة لمنديليبار مع اشبيلية

واصل برشلونة المتصدر التغريد خارج السرب بفوزه الثمين على مضيفه إلتشي صاحب المركز الاخير 4-صفر السبت في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي (20 و66) رافعا رصيده الى 17 هدفا في صدارة لائحة الهدافين، وأنسو فاتي (56) وفيران توريس (70) الاهداف.

وهو الفوز الرابع تواليا لبرشلونة والـ23 هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 71 نقطة موسعا الفارق ؤقتا الى 15 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب والذي يستضيف بلد الوليد الأحد.

ووجه النادي الكاتالوني إنذارا شديد اللهجة إلى غريمه التقليدي ومطارده المباشر يال مدريد حامل اللقب وزاد من شدة الضغط عليه حيث سيكون مطالبا بكسب النقاط الثلاث غدا لرفع معنويات لاعبيه قبل زيارتهم ملعب “سبوتيفاي كامب نو” الأربعاء في كلاسيكو إياب نصف نهائي مسابقة كأس الملك بعدما خسر ذهابا صفر-1.

وخاض برشلونة المباراة في غياب مدافعه الدنماركي أندرياس كريستنسن لاعبي وسطه بيدري والهولندي فرينكي دي يونغ وجناحيه الفرنسي عثمان ديمبيليه بسبب الاصابة والبرازيلي رافينيا بسبب الإيقاف، فيما جلس القائد سيرجيو بوسكيتس والمدافع أليخاندرو بالدي على دكة البدلاء.

ومنح ليفاندوفسكي التقدم لبرشلونة عندما استغل كرة رأسية للمدافع الدولي الأوروغوياني رونالد أراوخو أمام المرمى اثر ركلة حرة جانبية انبرى لها جوردي البا فهيأها لنفسه بيسراه وسددها بيمناه في الزاوية اليمنى للحارس إدغار باديا (20).

وأهدر ليفاندوفسكي فرصة التعزيز عندما تلقى كرة عرضية من توريس تابعها برأسه من مسافة قريبة فوق العارضة (43).

وتدخل لاعب الوسط عمر ماسكاريل في توقيت مناسب لابعاد كرة قوية للمدافع الفرنسي جول كونديه من مسافة قريبة وهي في طريقها الى المرمى وحولها الى ركنية (45).

وأضاف أنسو فاتي الهدف الثاني عندما تلقى كرة في منتصف الملعب من توريس فانطلق بمفرده قبل أن يسددها زاحفة من خارج المنطقة على يمين الحارس باديا (56).

وسجل ليفاندوفسكي هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه عندما استغل كرة خطفها غافي من أحد لاعبي إلتشي فتوغل داخل المنطقة وسددها بيمناه داخل المرمى (66).

وختم توريس المهرجان بالهدف الرابع عندما تلقى كرة من أراوخو أمام المنطقة فسددها قوية بيسراه من حافتها على يمين الحارس باديا (70) مسجلا هدفه الثالث هذا الموسم.

وحرمت العارضة القائد فيدل من هدف الشرف بردها كرته الرأسية من مسافة قريبة (85).

بداية ناجحة لمنديليبار

ونجح المدرب خوسيه لويس منديليبار في اختباره الأول على رأس الادارة الفنية لاشبيلية عندما قاده الى فوز ثمين على جاره قادش 2-صفر في دربي الأندلس.

وتعاقد اشبيلية في 21 آذار/مارس الماضي خلفا للأرجنتيني خورخي سامباولي المقال من منصبه لسوء النتائج، فبات ثالث مدرب يتعاقد معه النادي الاندلسي هذا الموسم، بعد أن أقال جولن لوبيتيغي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ولم يشفع لسامباولي قيادته الفريق إلى دور الثمانية لمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” حيث سيواجه عملاق الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد، كون المركز المثير للقلق للنادي في الدوري أدى إلى إقالته خصوصا عقب الخسارة أمام خيتافي صفر-2 قبل فترة التوقف الدولية.

وعانى اشبيلية طيلة الشوط الاول لخلق فرص حقيقية للتسجيل وانتظر مطلع الشوط الثاني لهز شباك جاره عبر لاعب وسطه الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (51).

وطمأن المهاجم الدولي المغربي أنصار اشبيلية بإضافته الهدف الثاني في الدقيقة 74 اثر تمريرة من المهاجم براين جيل.

واستغل اشبيلية تعثر خيتافي امام مضيفه أتلتيك بلباو سلبا وانتزع منه المركز الثالث عشر بفارق نقطة واحدة بعدما رفع رصيده الى 31 نقطة بفارق خمس نقاط عن المراكز المؤدية الى الدرجة الثانية، فيما تراجع قادش الى المركز السادس عشر بعدما تجمد رصيده عند 28 نقطة.

واستعاد جيرونا نغمة الانتصارات وزاد محن ضيفه إسبانيول عندما تغلب عليه 2-1

وانتظر جيرونا الدقيقة 53 لافتتاح التسجيل عبر مدافعه أرناو مارتينيس، لكنه تلقى ضربة موجعة بطرد لاعب وسطه البرازيلي رينييه في الدقيقة 71.

واستغل الضيوف النقص العددي وأدركوا التعادل بعد ثلاث دقائق بواسطة المهاجم الدولي الدنماركي مارتن برايثوايت (74).

وتساوى الفريقان عددا على أرضية الملعب بطرد مدافع إسبانيول سيرجي غوميس في الدقيقة 84.

ونجح جيرونا في تسجيل هدف الفوز عبر قائده الأوروغوياني المخضرم كريستيان ستوياني في الدقيقة 88.

وهو الفوز الأول لجيرونا بعد خسارتين وتعادل، والتاسع هذا الموسم فصعد الى المركز العاشر مؤقتا برصيد 34 نقطة بفارق الاهداف امام سلتا فيغو الذي يستضيف ألميريا الأحد، فيما مني إسبانيول بخسارته الرابعة تواليا والثانية عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز السابع عشر.

وبات إسبانيول مهددا بالتراجع إلى المركز التاسع عشر قبل الاخير في حال فوز ألميريا على سلتا فيغو غدا، وفالنسيا على رايو فايكانو الإثنين.

ويلعب الأحد أيضا فياريال مع ريال سوسييداد، وأتلتيكو مدريد مع ريال بيتيس.