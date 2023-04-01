هزة أرضية بقوة 3.4 درجات تضرب مدينة النعمانية وسط العراق

أعلنت (الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي) العراقية عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4ر3 درجات على مقياس ريختر مساء اليوم السبت في مدينة (النعمانية) بمحافظة (واسط) الواقعة وسط البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان أن سكان المنطقة شعروا بالهزة الأرضية لكن لم ترد أي أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية نتيجتها.

وكانت محافظة (ميسان) المجاورة لمحافظة (واسط) والمحاذية للحدود الإيرانية سجلت قبل أسبوع هزة ارضية بقوة 6ر4 درجات دون وقوع أية خسائر بشرية أو مادية.