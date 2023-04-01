“الخارجية” تهيب بالمواطنين تجنب السفر إلى تنزانيا وغينيا الإستوائية

بناء على الإعلان الصادر من قبل السلطات الصحية في جمهوريتي تنزانيا المتحدة وغينيا الإستوائية من رصد تفشيات لمرض حمى فيروس “ماربورغ” في هاتين الدولتين، وإستناداً إلى توصيات المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ووزارة الصحة في دولة الكويت.

أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين الكرام لتجنب السفر إلى كل من جمهوريتي تنزانيا المتحدة وغينيا الإستوائية في الوقت الراهن، وبالمواطنين المتواجدين في تلك الدول إلى ضرورة الإلتزام بالإجراءات والتدابير الصحية الوقائية الصادرة من قبل السلطات الصحية المحلية التي يتم الإعلان عنها في تلك الدول والتواصل مع سفارتي دولة الكويت في كل من جمهورية تنزانيا وجمهورية الغابون المحالة إلى جمهورية غينيا الإستوائية) في حال طلب المساعدة على الأرقام التالية:

سفارة جمهورية الكويت لدى جمهورية تنزانيا المتحدة:

+255222923451

+255745444844

سفارة دولة الكويت لدى جمهورية الغابون المحالة إلى جمهورية غينيا الإستوائية:

+24111443394

+24162004949