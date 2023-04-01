أنباء متضاربة عن رغبة نادي الهلال السعودي بضم راموس لصفوفه لمدة عامين بصفقة قدرها 30 مليون يورو

أنباء متضاربة عن رغبة نادي الهلال السعودي بضم راموس لصفوفه لمدة عامين بصفقة قدرها 30 مليون يورو

ينتظر المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس، حسم مصيره داخل باريس سان جيرمان، لاتخاذ القرار بشأن وجهته المقبلة، وسط أنباء عن تلقيه عروضا من أندية سعودية.

ووفقا للمنفذ الإخباري الفرنسي “L’Equipe”، فإن نادي الهلال السعودي يسعى لضم راموس لصفوفه لمدة عامين، وهو مستعد لعرض صفقة قدرها 30 مليون يورو بما يعادل 26.4 مليون جنيه إسترليني سنويا، على اللاعب الإسباني المخضرم.

ويعادل ذلك المبلغ، ما يقرب من أربعة أضعاف الأجر المعلن عنه في باريس سان جيرمان، وفقا لموقع “سبورت بايبل”.

لكن أحد المسؤولين البارزين في إدارة الهلال، نفى تماما وجود أي حديث أو مفاوضات مع راموس، وفقا لموقع “غول”.

ويشير الموقع إلى احتمالية انتقال المدافع الإسباني البالغ من العمر 37 عاما إلى صفوف نادي النصر السعودي، للعب بجانب كريستيانو رونالدو، زميله السابق في ريال مدريد.

وعلى جانب آخر، تؤكد صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن راموس يؤيد البقاء مع باريس سان جيرمان، وأن النادي الباريسي يريد الاحتفاظ بمدافعه المخضرم.

وبحسب موقع “كورة”، فإن راموس يريد الجلوس رفقة وكيله رينه راموس، مع مسؤولي باريس سان جيرمان لبحث مستقبله مع النادي الباريسي.

وأفاد بأن راموس لديه أولوية الاستمرار بأعلى مستوى في أوروبا، مما يدفعه للانتظار حتى اللحظة الأخيرة لمعرفة موقف إدارة باريس سان جيرمان.

وسيصبح المدافع الإسباني المخضرم صاحب الـ37 عاما حرا بنهاية يونيو القادم، ما يعني إمكانية انتقاله لأي ناد مجانا.