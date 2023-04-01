البترول الوطنية: إصابة 3 عمال بحروق أثناء تحميل غاز البروبان في مصفاة ميناء الأحمدي

قالت شركة البترول الوطنية إن ثلاثة من عمال المقاول تعرضوا لحروق باردة يوم أمس الجمعة أثناء عملية تحميل غاز البروبان برصيف التحميل في مصفاة ميناء الأحمدي التابعة للشركة.

وأضافت في بيان أنه تم نقل العمال المصابين إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج، حيث غادر اثنان منهم المستشفى في وقت لاحق بعد تلقيهما الإسعافات الأولية، ويواصل الثالث تلقي العلاج وحالته ولله الحمد مستقرة.

وقالت إنها ستقوم بتشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث لمنع تكرارها مستقبلا، وذلك بحسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

وكانت نقابة العاملين بالشركة قالت إن عاملين في مصفاة الأحمدي في قسم التصدير تعرضوا لحادث فجر الجمعة نتيجة تسرب الغاز، مشيرة إلى ستتواصل مع عمالها للوقوف علي ملابسات الحادث واسبابه وطرق السلامة فيه.