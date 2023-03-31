إصابة شاب فلسطيني برصاص قوت الاحتلال في القدس

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة عند باب السلسة أحد أبواب المسجد الأقصى.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب واصابته بجروح لم تعرف طبيعتها كما لم تعرف هويته.

وقالت ان قوات الاحتلال أغلقت باب الزاهرة وباب العامود ومنعت المواطنين من دخول البلدة القديمة.

وزعم جيش الاحتلال انه أطلق النار على شاب حاول الاستيلاء على سلاح أحد الجنود لكن شهود عيان اكدوا ان الشاب تدخل عندما اعتدى جنود الاحتلال على فتاة فلسطينية.

يذكر ان ربع مليون فلسطيني أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى رغم معوقات الاحتلال على الحواجز العسكرية في محيط المدينة.

وتمنع سلطات الاحتلال الفلسطينيين من الدخول الى (القدس) وتسمح للنساء من مختلف الاعمار والأطفال الذين لم يبلغوا سن 12 عاما والرجال الذين تجاوزوا ال55 عاما من الوصول الى المدينة والصلاة في المسجد الأقصى يوم الجمعة خلال شهر رمضان.