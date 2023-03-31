11 قتيلا في تدافع للحصول على مساعدات غذائية في جنوب باكستان

11 قتيلا في تدافع للحصول على مساعدات غذائية في جنوب باكستان

ال مسؤول في قطاع الصحة في باكستان إن 11 شخصا قُتلوا في تدافع أثناء توزيع مساعدات غذائية في مدينة كراتشي جنوب البلاد اليوم الجمعة وهو واحد من عدة حوادث مماثلة وقعت في الأسابيع القليلة الماضية مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وقالت الشرطة إن القتلى من بينهم خمس نساء وثلاثة أطفال كما تم نقل خمسة إلى المستشفى بعد الواقعة التي حدثت في موقع لتوزيع المساعدات تديره منظمة خيرية.

ويتجمع آلاف الباكستانيين في مراكز لتوزيع الطحين (الدقيق) المنتشرة في جميع أنحاء البلاد والتي أنشأتها الحكومة ضمن جهودها للتخفيف من وطأة التضخم الذي تجاوز 30 بالمئة وهو أعلى مستوى له منذ 50 عاما.

وقتل خمسة على الأقل وأصيب العديد في الأسابيع القليلة الماضية في مراكز لتوزيع الطحين في أقاليم أخرى في باكستان. كما أظهرت سجلات رسمية أن الآلاف من أكياس الطحين تعرضت للنهب من شاحنات ونقاط توزيع.

وارتفعت أسعار السلع الأساسية في باكستان، بما فيها الطحين الذي زاد سعره بأكثر من 45 بالمئة في العام الماضي.

وأطلقت الحكومة الباكستانية برنامج توزيع الطحين للوصول إلى ملايين الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان.