الداخلية: ضبط 11 شخصاً من مختلف الجنسيات بتهمة التسول وباعة جائلين

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بادارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالاشخاص تمكنت من ضبط (11) شخصاً من مختلف الجنسيات بتهمة التسول وباعة جائلين، من خلال تكثيف الحملات الأمنية على المخالفين خلال شهر رمضان المبارك، وتم احالتهم لجهات الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.

وتناشد الإدارة الجميع التفاعل والتعاون مع جهود رجال الأمن وذلك عن طريق الإبلاغ الفوري عن أي حالة تسول يتم رصدها على الهواتف التالية 97288211 – 97288200 – 25582581 – 25582582 أو هاتف الطوارئ (112) والذي يستقبل البلاغات على مدار (24) ساعة.

وتمكن قطاع الامن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية “ادارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير” من ضبط شخص بتهمة تزوير طوابع مالية منسوب صدورها لوزارة المالية من خلال تكثيف المتابعة الأمنية ورصد المخالفين والخارجين عن القانون ويقوم ببيعها على الأشخاص، وتم احالته والمضبوطات الى جهة الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.

وأسفرت المتابعة الأمنية واستمرار الحملات على المخالفين للإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، عن ضبط (17) شخصاً من مختلف الجنسيات ( عمالة سائبة – مخالفين لقانون الإقامة والعمل – انتهاء إقامة – تغيب ) وتم احالتهم لجهات الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.