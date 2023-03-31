الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: روسيا تتبنى استراتيجية جديدة للسياسة الخارجية

31 مارس، 2023
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تبنت روسيا الجمعة استراتيجية جديدة للسياسة الخارجية تقدم الولايات المتحدة والغرب على أنهما مصدر “تهديدات وجودية” لموسكو في أجواء الخلافات المتصاعدة المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين مبررا تبني هذه الخطة الجديدة إن “الاضطرابات على الساحة الدولية” تجبر روسيا على “تكييف وثائق التخطيط الاستراتيجي الخاصة بها”.

وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف “الطبيعة الوجودية للتهديدات … الناتجة عن تصرفات الدول المعادية”، متهماً الولايات المتحدة وحلفائها بشن “حرب هجينة” ضد موسكو.

المصدر
أ ف ب
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31 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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