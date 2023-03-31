صاروخ صيني

وكالة الفضاء الفلبينية تحذر من حطام متوقع من صاروخ صيني

31 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

دعت وكالة الفضاء الفلبينية (فيلسا)، اليوم الجمعة المواطنين إلى توخي الحذر، بسبب حطام متوقع جراء إطلاق صاروخ صيني.

وفي تحذير لها، ذكرت الوكالة أنها تراقب الحطام من الصاروخ “لونج مارش 4 سي”، الذي تم إطلاقه، بعد الساعة الثانية مساء اليوم الجمعة، طبقا لما ذكرته صحيفة “ذا ستار” الفلبينية.

وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن يكون الحطام غير المحترق قد سقط على بعد حوالي 398 كيلومترا من منطقة “باجو دي ماسينلوك” في “زامباليس” .

وتابعت الوكالة “من المستبعد أن يكون الحطام قد سقط على معالم أرضية أو مناطق سكنية، داخل الأراضي الفلبينية. غير أن الحطام ربما يطفو حول المنطقة أو تنجرف إلى سواحل قريبة”.

“وأضافت الوكالة أن الصاروخ “لونج مارش 4 سي” يحمل مواد كيماوية سامة، مثل الوقود.

المصدر
د ب أ
الوسوم
31 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

بايدن يحظر استخدام “برامج تجسس تجارية” لمخاطرها على الأمن القومي الأمريكي

27 مارس، 2023

كوك: شركة آبل تتمتع بعلاقة “تكافلية” مع الصين

25 مارس، 2023

وفاة غوردون مور أحد مؤسسي “إنتل” وصاحب نظرية “قانون مور”

25 مارس، 2023

ماسك ينفي تقريراً عن خطط SpaceX للحصول على تمويل جديد من السعودية والإمارات

24 مارس، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى