الأمين العام للحلف الأطلسي يأمل في رفع علم فنلندا “في الأيام المقبلة” أمام مقر الناتو

الأمين العام للحلف الأطلسي يأمل في رفع علم فنلندا “في الأيام المقبلة” أمام مقر الناتو

أعلن الأمين العام للحلف الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الجمعة أن علم فنلندا قد يرفع أمام مقر الحلف في الأيام المقبلة بعدما صادقت تركيا على انضمامها وعبر عن أمله في التمكن من استقبال السويد “في أقرب وقت ممكن”.

وطلبت الدولتان معا الانضمام الى حلف شمال الاطلسي بعد الغزو الروسي لاوكرانيا لكن تركيا والمجر لا تزالان تعرقلان انضمام السويد.

وكتب ستولتنبرغ في تغريدة “أتطلع إلى رفع علم فنلندا في مقر الحلف الأطلسي خلال الأيام المقبلة”، وذلك قبل اجتماع وزراء خارجية الحلف في الرابع والخامس من نيسان/أبريل في بروكسل.

وأضاف “آمل في ان استقبل في أقرب وقت ممكن السويد بصفتها عضوا كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي”.

لا يزال يفترض ان يصادق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على موافقة البرلمان التركي الخميس على انضمام فنلندا لكن كل شيء جاهز في مقر الحلف لرفع علم فنلندا الى جانب أعلام الاعضاء ال30 الباقين في الحلف.

وأضاف ستولتنبرغ أن “فنلندا ستنضم رسميا الى حلفنا في الأيام المقبلة. انضمامها سيجعل فنلندا أكثر أمانا والحلف الأطلسي أقوى”.

وقال إن “فنلندا لديها قوات كفوءة جدا وتملك قدرات متقدمة ومؤسسات ديموقراطية قوية. بالتالي فانها ستقدم الكثير لحلفنا”.

وأعلنت فنلندا والسويد عن استثمارات عسكرية كبرى منذ بدء الحرب في اوكرانيا ويعتبرهما حلف شمال الاطلسي حصنا قويا على ضفته الشمالية الشرقية.