واردات اليابان من النفط الكويتي تسجل أعلى مستوى في 6 أشهر

واردات اليابان من النفط الكويتي تسجل أعلى مستوى في 6 أشهر

أظهرت بيانات حكومية في اليابان اليوم الجمعة أن ورادات النفط الخام من دولة الكويت سجلت في فبراير الماضي أعلى مستوى لها في ستة أشهر.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي أن الواردات من الكويت بلغت 8.08 مليون برميل أي ما يعادل 288 ألف برميل يوميا بزيادة بلغت 21 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في ارتفاع للشهر الثالث على التوالي.

ووصفت حجم الواردات النفطية من دولة الكويت بأنه الأعلى منذ أغسطس الماضي الذي سجل 310 آلاف برميل يوميا على أساس يومي.

وأشارت الى أن الكويت جاءت في المرتبة الثالثة بقائمة مزودي اليابان بالنفط في فبراير بعدما شكلت شحناتها 10.6 بالمئة من إجمالي واردات اليابان من الخام مقابل 8.5 بالمئة في نفس الشهر من العام الماضي.

وانخفض إجمالي واردات اليابان من النفط الخام في شهر فبراير بنسبة 2.6 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.73 مليون برميل يوميا في أول هبوط خلال شهرين.

وشكلت الشحنات النفطية من الشرق الأوسط 98.1 بالمئة من الإجمالي بزيادة 7.8 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

واحتفظت السعودية بصدارة قائمة مزودي اليابان بالنفط بعدما ارتفعت الواردات منها بنسبة 5.8 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1.18 مليون برميل يوميا.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعدما ارتفعت الواردات منها بنسبة 6.5 بالمئة لتصل إلى 937 ألف برميل يوميا فيما جاءت قطر في المرتبة الرابعة بشحنات بلغت 178 ألف برميل يوميا تليها سلطنة عمان في المرتبة الخامسة بشحنات بلغت 53 ألف برميل يوميا.

يذكر أن اليابان هي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة.