المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار

البيت الأبيض يحث روسيا على التصرف بمهنية خلال رئاستها لمجلس الأمن

30 مارس، 2023
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حث البيت الأبيض روسيا اليوم الخميس على التحلي بالمهنية عندما تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي الشهر المقبل، قائلا إنه لا يوجد سبيل لمنع موسكو من تولي رئاسة المجلس التابع للأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في إفادة صحفية “نحث روسيا على التصرف بمهنية. نتوقع أن تواصل روسيا استخدام مقعدها في المجلس لنشر معلومات مضللة” وتبرير أفعالها في أوكرانيا.

وأضافت جان بيير “للأسف، روسيا عضو دائم في مجلس الأمن ولا يوجد مسار قانوني دولي ممكن لتغيير ذلك الواقع… الحقيقة هي أن هذا هو أكبر منصب، ويتناوبه أعضاء المجلس شهريا وفقا للترتيب الأبجدي”.

المصدر
رويترز
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30 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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