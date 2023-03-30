البرجس يستقبل المقدم عبدالعزيز البراك بمناسبة حصوله على درجة الماجستير والمقدم محمد حسين الحريتي بمناسبة حصوله على شهادة “البورد الكويتي”

البرجس يستقبل المقدم عبدالعزيز البراك بمناسبة حصوله على درجة الماجستير والمقدم محمد حسين الحريتي بمناسبة حصوله على شهادة “البورد الكويتي”

استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس بمكتبه بمقر وزارة الداخلية المقدم عبدالعزيز البراك من مرتبات الإدارة العامة المركزية للعمليات بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في إدارة الأزمات والكوارث من جامعة (استون) بالمملكة المتحدة بعنوان تطوير خطة إدارة المخاطر في الأمن،

كما استقبل الفريق البرجس المقدم طبيب دكتور محمد حسين الحريتي من مرتبات الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة – إدارة الشؤون الصحية بحضور العقيد عبداللطيف العدواني مدير إدارة الشؤون الصحية وذلك بمناسبة حصوله على شهادة التخصص الطبي العالي (البورد الكويتي) وزمالة الكلية الملكية البريطانية بما يعادل الدكتوراه الإكلينيكية والتي تعد من اعلى الشهادات العلمية التخصصية في مجال الطب وبصفته أول ضابط طبيب حصل عليها في وزارة الداخلية.

البرجس يستقبل المقدم طبيب دكتور محمد حسين الحريتي بمناسبة حصوله على شهادة (البورد الكويتي)

وهنأ الفريق البرجس كلاً من المقدم عبدالعزيز البراك بمناسبة حصوله على درجة الماجستير، والمقدم طبيب دكتور محمد حسين الحريتي بمناسبة حصوله على شهادة التخصص الطبي العالي (البورد الكويتي) مؤكداً على أهمية مواصلة التحصيل العلمي لمنتسبي الوزارة بما يسهم في صقل قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى العمل الأمني في جميع قطاعات المؤسسة الأمنية.