الفلسطينيون يحيون الذكرى ال47 ليوم الأرض على حدود غزة

أحيا الشعب الفلسطيني اليوم الخميس الذكرى ال47 ليوم الأرض في عدد من المحافظات الفلسطينية والمناطق الحدودية بقطاع غزة عبر إقامة فعاليات شعبية وتراثية مختلفة تؤكد حق العودة بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية.

وأقيمت التظاهرة على أرض مخيم (ملكة) شرق حي الشجاعة ورفع خلالها المشاركون أعلام فلسطين ولافتات تؤكد حقهم في أرضهم التي هجروا منها إلى جانب إقامة عدد من الوصلات الغنائية الفلكلورية في حين أطلق جيش الاحتلال قنابل الغاز تجاه عدد من المتظاهرين.

وقال منسق القوى الوطنية والإسلامية خالد البطش في كلمة له على هامش المهرجان إن الاحتلال الإسرائيلي فشل في إخضاع الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل حيث أسهم الفلسطينيون بحضورهم الوطني في كل المناسبات ولم يتأخروا عن أداء الواجب الوطني في حماية المقدسات.

وأكد البطش أن الذكرى تحل هذا العام في ذروة الهجمة الصهيونية الشرسة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة من خلال الملاحقة والهدم والتهجير داعيا إلى الوحدة الوطنية لمواجهة كل التحديات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الأرض.

بدوره أكد عضو المكتب السياسي للمبادرة الوطنية نبيل دياب في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أهمية تجسيد وترسيخ دعائم الوحدة الوطنية لإجهاض مخططات المستوطنين لسلب الأرض الفلسطينية.

وأكد دياب أن الشعب الفلسطيني موحد في وجه الفاشية والعنصرية وأن هذه المخططات الممتدة منذ عام 1948 لم ولن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني مشددا على تمسكهم بالأرض الفلسطينية ولن يرحلوا رغم محاولات التطهير العرقي من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا لمركز الإحصاء الفلسطيني فإن العام 2022 شهد زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية وصادقت سلطات الاحتلال على نحو 83 مخططا استعماريا لبناء أكثر من 22 ألف وحدة استعمارية في جميع أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس.

رفع أعلام فلسطين فى يوم الأرض للتأكيد على وحدة الدم والمصير

توافد الفلسطينيين على حدود غزة

تظاهرات شعبية على حدود غزة احياء لذكرى يوم الارض

الفلسطينيون يقيمون فعاليات مختلفة لإحياء الذكرى47 ليوم الأرض

الشعب الفلسطيني يحي ذكرى يوم الأرض