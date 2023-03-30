حرائق الغابات تجتاح منطقة إسبانية مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية

قالت السلطات الإسبانية إن أكثر من 100 حريق غابات اندلع في منطقة أستورياس بشمال البلاد اليوم الخميس وإن معظمها أشعلها أفراد عن عمد وفي وقت ارتفعت فيه درجات الحرارة إلى مستويات قياسية

وجاءت الحرائق لتضيف لحريق غابات آخر لا يزال مشتعلا بعد ثمانية أيام من اندلاعه في الغابات في منطقة فالنسيا الشرقية وحريق آخر اجتاح مساحات واسعة من الأراضي في جاليثيا في الشمال الغربي.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المحلي ألسنة اللهب وهي تتصاعد بالقرب من طريق بينما كانت السيارات تمر في منطقة أستورياس.

وحظرت السلطات الوصول إلى طرق السير في الغابات وأي ممارسات من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الحرائق.

وقال أدريان باربون رئيس بلدية المنطقة على تويتر ” أستورياس لا تحترق بل هم أشعلوها. المسؤولون عن ذلك هم من أضرموا النيران في غاباتنا. إنهم مجرمون جانحون وسيحاسبون ويعاملون على هذا الأساس”.

وعبرت الحكومة الإسبانية عن قلقها من اندلاع مزيد من الحرائق هذا العام بعد شتاء جاف على غير المعتاد في مناطق من جنوب أوروبا ووسط ارتفاع درجات الحرارة بسبب تغير المناخ.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية إن البلاد سجلت أمس الأربعاء الموافق 29 مارس آذار أعلى درجة حرارة تسجل في مثل ذلك اليوم في تاريخها مع تجاوزها المستويات الطبيعية بسبعة درجات لتسجل 14 درجة مئوية.

وتم وضع معظم مناطق أستورياس وكانتابريا المجاورة ومناطق واسعة من ساحل إسبانيا على البحر المتوسط في حالة تأهب قصوى لخطر اندلاع حرائق غابات اليوم الخميس.