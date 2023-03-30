هيرفي رينارد

رينارد مدربا لمنتخب فرنسا للسيدات قبل كأس العالم

30 مارس، 2023
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أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس تعيين هيرفي رينارد مدربا لمنتخب فرنسا للسيدات حتى 2024 خلفا لكورين دياكر وسيقود الفريق في كأس العالم هذا العام.

واستقال الفرنسي رينارد البالغ من العمر 54 عاما من تدريب المنتخب السعودي للرجال هذا الأسبوع بعدما قاده للتأهل لكأس العالم 2022 في قطر حيث حقق مفاجأة مدوية بالفوز في دور المجموعات على الأرجنتين التي مضت بعد ذلك قدما لتفوز باللقب.

وسيكشف رينارد عن تشكيلته لمباراتي فرنسا الوديتين المقبلتين خلال تقديمه لوسائل الإعلام غدا الجمعة.

وسيلعب منتخب فرنسا للسيدات مع كولومبيا في السابع من أبريل نيسان وأمام كندا بطلة الأولمبياد في 11 أبريل.

وأقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم دياكر هذا الشهر بعدما قالت ويندي رينارد قائدة الفريق إنها لن تلعب في كأس العالم إذا استمرت المدربة في منصبها.

وتحتل فرنسا المركز الخامس في التصنيف العالمي للسيدات وتتطلع للفوز بكأس العالم لأول مرة عندما تقام البطولة الكبرى بين 20 يوليو تموز و20 أغسطس آب في نيوزيلندا وأستراليا.

المصدر
رويترز
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30 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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