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معدل البطالة يتراجع بين السعوديين إلى 8% في الربع الأخير من عام 2022

30 مارس، 2023
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أظهرت بيانات صدرت اليوم الخميس تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى ثمانية في المئة في الربع الأخير من عام 2022 انخفاضا من 9.9 بالمئة في الربع السابق، فيما استقر معدل المشاركة في القوى العاملة بين السعوديين عند 52.5 بالمئة.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء في بيان أن معدل البطالة الإجمالي في البلاد، الذي يشمل السعوديين وغير السعوديين، انخفض إلى 4.8 بالمئة في الربع الرابع مقابل 5.8 بالمئة في الربع السابق.

وذكر البيان أن الانخفاض في معدل البطالة كان مدفوعا بنمو التوظيف.

ويشمل معدل البطالة الإجمالي المقيمين الأجانب في المملكة الذين شكلوا ما يزيد قليلا عن ثلث إجمالي السكان في عام 2021، ويحتاج معظمهم إلى عقد عمل للعيش في المملكة.

المصدر
رويترز
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30 مارس، 2023
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