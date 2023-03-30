مؤسسة البترول الكويتية

مؤسسة البترول الكويتية تعلن أسعار الغاز المسال لشهر ابريل المقبل

30 مارس، 2023
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أعلنت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الخميس الأسعار الجديدة لغاز البترول المسال (البروبان) و(البيوتان) لشهر إبريل المقبل.

وقالت المؤسسة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطن المتري الواحد من غاز (البروبان) سيباع ب 555 دولارا أمريكيا خلال إبريل المقبل فيما سيباع الطن المتري الواحد من غاز (البيوتان) ب 545 دولارا.

ويستخدم غازا البترول المسال (البروبان) و(البيوتان) في صناعة البتروكيماويات إضافة إلى استخدامات أخرى كوقود الطبخ والتدفئة وغيرها من الاستخدامات.

وتتأثر أسعار الغاز المسال بأسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا وانخفاضا باعتبارها محددا رئيسيا لأسعار هذه المواد إضافة إلى تأثرها بقوى العرض والطلب في السوق وعوامل أخرى.

المصدر
كونا
الوسوم
30 مارس، 2023
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