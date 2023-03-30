وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مستقبلا سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت الدكتور مطر النيادي

وزير الخارجية يتسلم رسالة خطية من نظيره الإماراتي تتضمن الدعوة لحضور النسخة الـ14 من منتدى “صير بني ياس”

30 مارس، 2023
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تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح رسالة خطية من وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تتضمن الدعوة لحضور النسخة الرابعة عشر من منتدى صير بني ياس خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2023.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ سالم الصباح سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت الدكتور مطر النيادي،اليوم الخميس في ديوان عام وزارة الخارجية.

وقد جدد الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح خلال اللقاء خالص التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقية قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة صدور المراسيم الأميرية بالتعيينات القيادية الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي معربا عن صادق تمنياته للامارات وشعبها الشقيق بمزيد من الرفعة والنماء ودوام الازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة ومسيرتها المباركة.

المصدر
وزارة الخارجية
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30 مارس، 2023
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