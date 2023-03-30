صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يهنئ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بتعيينه نائبا لحاكم إمارة أبوظبي

30 مارس، 2023
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة صدور المرسوم الأميري من لدن أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بتعيينه نائبا لحاكم إمارة أبوظبي متمنيا لسموه كل التوفيق والسداد لأداء متطلبات منصبه الرفيع والإسهام في تحقيق المزيد مما يتطلع إليه البلد الشقيق من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وراجيا لسموه وافر الصحة وتمام العافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة صدور المرسوم الأميري من لدن أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بتعيينه نائبا لحاكم إمارة أبوظبي متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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30 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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