بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 28.07 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 28.07 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 07ر28 نقطة ليبلغ مستوى 76ر7050 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 40ر0 في المئة.

وتم تداول 3ر136 مليون سهم عبر 9105 صفقات نقدية بقيمة 9ر51 مليون دينار (نحو 2ر157 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 46ر8 نقطة ليبلغ مستوى 78ر5500 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 15ر0 في المئة من خلال تداول 8ر32 مليون سهم عبر 2040 صفقة نقدية بقيمة 10ر4 مليون دينار (نحو 4ر12 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 44ر35 نقطة ليبلغ مستوى 74ر7821 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 46ر0 في المئة من خلال تداول 4ر103 مليون سهم عبر 7065 صفقة بقيمة 7ر47 مليون دينار (نحو 5ر144 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 6ر25 نقطة ليبلغ مستوى 05ر5593 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 46ر0 في المئة من خلال تداول 5ر29 مليون سهم عبر 1675 صفقة نقدية بقيمة 8ر3 مليون دينار (نحو 5ر11 مليون دولار).

وكانت شركات (الاولى) و(وثاق) و(جياد) و(البيت) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بنك بوبيان) و(بيتك) و(وطني) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (الرابطة) و(أصول) و(إيفا فنادق) و(يونيكاب) الأكثر انخفاضا.