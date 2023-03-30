صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يهنئ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بتعيينه وليا للعهد في إمارة أبوظبي

30 مارس، 2023
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبوظبي أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة صدور المرسوم الأميري من لدن أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بتعيينه وليا للعهد في إمارة أبوظبي متمنيا لسموه كل التوفيق والسداد لكل ما فيه خدمة وطنه والشعب الإماراتي الشقيق والإسهام في تحقيق المزيد مما يتطلع إليه البلد الشقيق من نمو وتقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وراجيا لسموه وافر الصحة وتمام العافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبوظبي ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة صدور المرسوم الأميري من لدن أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بتعيينه وليا للعهد في إمارة أبوظبي راجيا لسموه كل التوفيق والسداد ودوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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30 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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