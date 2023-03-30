الأرصاد الجوية: طقس مائل للحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

توقعت إدارة الأرصاد الجوية ان يكون طقس اليوم الخميس مائلا للحرارة وتتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الاتجاه تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية عبد العزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان البلاد تتأثر اليوم بامتداد منخفض جوي سطحي متزامنا مع منخفض آخر في طبقات الجو العليا.

وأضاف القراوي ان ذلك يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تدريجيا تتخللها بعض السحب الركامية مع فرصة أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا تبدأ ليلا وتستمر حتى عصر الجمعة.

وتوقع القراوي أنه من بعد عصر غد الجمعة ينحسر المنخفض الجوي تدريجيا ليسمح بتقدم مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية معتدلة إلى باردة نسبيا خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة ورياح نشطة تزيد سرعتها عن 60 كيلو مترا في الساعة مثيرة للغبار على أن تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية أحيانا خاصة على المناطق المكشوفة مع ارتفاع موج البحر إلى أكثر من 7 أقدام.

وبين أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون مائلا للحرارة وتتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الاتجاه تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 08 و30 كيلو مترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة 29 و32 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وأضاف أن الطقس ليلا يكون مائلا للبرودة وغائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 08 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 16 و19 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وتوقع أن يكون الطقس نهار يوم الجمعة مائلا للحرارة وغائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 12 و50 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 28 و31 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وذكر أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة وغائم جزئيا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تكون قوية أحيانا خاصة على المناطق الساحلية ما بين 25 و60 كيلو مترا في الساعة مثيرة للغبار ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 15 و18 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 4 و7 أقدام.

وعن طقس نهار بعد غد السبت توقع القراوي بأن يكون معتدلا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على فترات خاصة على المناطق الساحلية ما بين 15 و50 كيلو مترا في الساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة مابين 22 و24 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 3 و6 أقدام.

وأضاف أن طقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية ما بين 10 و50 كيلو مترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 08 و12 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.