تحدّي “زين” الرمضاني بحديقة الشهيد انطلق للعام الثاني على التوالي

أعلنت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن انطلاق تحدّي زين الرمضاني في حديقة الشهيد للعام الثاني على التوالي، والذي تُنظّمه شركة Suffix الرائدة في إدارة الأنشطة الرياضية في الكويت والمنطقة، والذي يهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع من كافة الفئات العمرية على اتخاذ نمط حياة صحي ونشط خلال الشهر الفضيل.

ويأتي دعم زين لهذا البرنامج الرياضي الفريد من نوعه انطلاقاً من استراتيجيتها المتوازنة لدعم قطاعي الصحة والرياضة، حيث تقوم الشركة وبشكلٍ دوري بتكثيف جهودها لنشر الثقافة الصحية في المجتمع بأحدث الوسائل المُبتكرة، بالإضافة إلى عقد الشراكات الاستراتيجية مع مُختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص في الكويت بهدف المساهمة في رفع الوعي الصحي والرياضي في المجتمع، وبالأخص خلال الشهر الفضيل.

ويستمر تحدّي زين الرمضاني في الفترة من 29 مارس إلى 10 أبريل في المرحلة الأولى من حديقة الشهيد، ويقدّم فرصة مميزة للجميع من كافة الفئات العمرية للمُشاركة بالمشي أو الركض بحديقة الشهيد في الوقت والسرعة التي تناسب كل مُشترك، وذلك لجمع المسافات وتصدّر الترتيب العام من بين جميع المشاركين، كما يمكن للمشاركين جمع نقاط إضافية من خلال المشاركة في التمارين الخاصة التي تُقام في الحديقة.

وبعد التسجيل في التحدّي، يقوم المُشاركون باستلام شريحة إلكترونية بإمكانها تتبع تحديد عدد الكيلومترات التي يقطعها كل مُشترك، وذلك عند مروره على الأقواس الذكية العاملة بالطاقة الشمسية، ويتم عرض الترتيب العام بشكل حي عبر شاشة في حديقة الشهيد ليتمكن الجميع من الاطلاع عليها.

ويستهدف تحدّي زين الرمضاني في حديقة الشهيد جميع الفئات العمرية من الجنسين لإبراز أهمية الحركة والنشاط البدني لجسم الإنسان خلال الصيام، وتحفيز المُشاركين للتمسك بنمط الحياة الصحي والنشط حتى بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

وتُقدّم حملة “زين الشهور” الرمضانية السنوية مجموعة متكاملة من البرامج الصحية والتطوعية والثقافية والإنسانية والدينية والترفيهية والرياضية، والتي تشارك من خلالها جميع أطياف المجتمع بركة الشهر الفضيل على مختلف الأصعدة.

زين تحرص على تعزيز نمط الحياة الصحي خلال الشهر الفضيل زين تحرص على تعزيز نمط الحياة الصحي خلال الشهر الفضيل