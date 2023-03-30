سوق الجمعة

البلدية: موقع لبيع الخيام ضمن سوق الجمعة بديلا للسوق القديم

30 مارس، 2023
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اعلنت بلدية الكويت عن توفير موقع جديد لبيع الخيام إثر ازالة السوق الحالي في منطقة الري بعد انتهاء موسم التخييم لهذا العام.

واوضحت بأن الموقع تم اقتطاعه من مساحة سوق الجمعة لاستغلاله لبيع الخيام ومستلزمات البر بشكل مؤقت بديلا عن سوق الخيام السابق.

وبينت أن الموقع البديل تم اختياره ليكون قريب من موقع سوق الخيام السابق انطلاقا من دعم بلدية الكويت لهذا النشاط وحفاظا على مصلحة مزاولي نشاط بيع الخيام والحرف الوطنية وتوفير هذه الخدمة للمواطنين طوال العام وتلبيه احتياجاتهم من منتجات الخيام ومستلزمات البر وسيكون افتتاح السوق الجديد قبل موسم التخييم المقبل.

ولفتت الى ان توفير الخدمة في الموقع الجديد مؤقتا لحين انتهاء البلدية من كافة اجراءات طرح مشروع موقع سوق الخيام السابق للاستثمار وضمان حسن إدارة المشروع الجديد وفق نظام المزايدة بشكل يتوافر فيه الخدمة ومرافق استثمارية واشتراطات الامن والسلامة لقوة الاطفاء العام.

المصدر
بلدية الكويت
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30 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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