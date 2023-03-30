الجيش الصيني

وزارة الدفاع الصينية: الجيش الصيني مستعد للعمل مع الجيش الروسي على عدة جبهات

30 مارس، 2023
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ذكرت وزارة الدفاع الصينية اليوم الخميس إن الجيش الصيني على استعداد للعمل مع الجيش الروسي لتعزيز الاتصال والتنسيق الاستراتيجيين.

وقال تان كي فه المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية في مؤتمر صحفي دوري إن البلدين سيتعاونان في تنفيذ مبادرات أمنية عالمية.

وأضاف تان أن البلدين سيعملان على تعزيز الثقة العسكرية وحماية الإنصاف والعدالة الدوليين بشكل مشترك.

وأشار تان إلى إن الطرفين سيعملان أيضا على تنظيم دوريات بحرية وجوية وتدريبات مشتركة.

وزار الرئيس الصيني شي جين بينغ روسيا في الآونة الأخيرة والتقى مع الرئيس فلاديمير بوتين، وهي زيارة نددت بها الولايات المتحدة.

المصدر
رويترز
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30 مارس، 2023
0 7 أقل من دقيقة

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