سوريا: إصابة عسكريين اثنين جراء عدوان صهيوني استهدف محيط دمشق

قالت وكالة الانباء السورية (سانا) اليوم الخميس إن عسكريين اثنين أصيبا فيما وقعت اضرار مادية جراء عدوان شنه الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطا في محيط العاصمة دمشق.

ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري قوله انه “حوالي الساعة الواحدة وعشرين دقيقة من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق”.

وأضاف المصدر “وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها” مشيرا إلى أنه “أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

ويعد هذا العدوان هو الثالث الذي ينفذه الاحتلال الاسرائيلي ضد الاراضي السورية خلال الشهر الجاري اذ كان الاول في ال12 مستهدفا طرطوس وحماة فيما نفذ الثاني في ال22 مستهدفا مطار حلب بالصواريخ.