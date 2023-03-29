وزير الصحة: تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة على رأس أولويات الدولة

قال وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي اليوم الأربعاء إن الدولة تضع ملف تطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على رأس أولوياتها.

وأكد العوضي خلال الغبقة الرمضانية التي أقامتها الجمعية الطبية الكويتية الحرص على تقديم كل الدعم للكوادر الطبية بما يسهم في الارتقاء بالخدمة المقدمة.

وأشاد بالمستوى المتميز للكوادر الطبية منوها بالأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة لجهة الحفاظ على حقوق الأطباء وتوفير البيئة المناسبة لهم والتشجيع على التطوير المهني المستمر مثمنا التعاون البناء بين الوزارة والجمعية الطبية الكويتية وجمعيات المهن الطبية.

من جانبه ثمن رئيس (الجمعية الطبية) الدكتور إبراهيم الطوالة جهود وزير الصحة ودعمه اللا محدود لزيادة مقاعد القبول في برامج البورد بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز) ودعمه لرفع مكافأة التدريب للأطباء المدربين إذ تراوح حاليا ما بين 300 و500 دينار شهريا.

وقال الطوالة خلال (الغبقة) إن مجلس ادارة الجمعية بذل جهودا كبيرة لتحقيق مكاسب ملموسة لجميع الأطباء بدأت بالسعي لتطبيق المادة رقم 80 من قانون مزاولة مهنة الطب التي على إثرها تم تثبيت بدل الخفارة وتدريب الأطباء عند الإجازات الدورية.

ولفت إلى سعي (الجمعية) المتواصل لتحسين المميزات فضلا عن إعادة النظر في تسعيرة العمل الإضافي للأطباء والتي وضعت بناء على كادر 1993 وليس كادر 2010 منوها بأن الجمعية قدمت مقترحا فنيا وقانونيا بشأن استحقاق الطبيب الكويتي بدلات العدوى والخطر والشاشة والتلوث.

وذكر أنه تم وضع مقترحات بمميزات وبدلات لجذب الطبيب الكويتي للعمل في المناطق النائية.