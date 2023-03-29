ديزني تُقيل رئيس مارفل إنترتينمنت إسحاق بيرلماتر

أقالت ديزني رئيس شركة مارفل إنترتينمنت Marvel Entertainment، إسحاق “آيك” بيرلماتر، ضمن جولة ضخمة من عمليات التسريح التي تم الكشف عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع، في أعقاب محاولته الفاشلة العام الماضي لتنظيم استيلاء عدائي على مجلس إدارة ديزني.

إقالة إسحاق بيرلماتر

أبلغت ديزني بيرلماتر، عبر الهاتف يوم الأربعاء، أنه تم تسريحه، بعد يومين فقط من بدء عملية فصل الموظفين كجزء من خطة تسريح 7 آلاف موظف (ما يزيد قليلاً عن 3% من موظفيها العالميين البالغ عددهم 220 ألفًا).

في تلك المكالمة الهاتفية، أخبر مسؤولو ديزني بيرلماتر، أن شركة مارفل إنترتينمنت، وهي شركة تابعة لشركة ديزني تركز على المنتجات الاستهلاكية حول ما يسمى بعالم مارفل السينمائي، وتعمل بشكل منفصل عن منتج الأفلام مارفل ستوديوز، كانت “زائدة” وأن ديزني تخطط لدمجها في وحدات الأعمال الأكبر للشركة، حسبما ذكرت مصادر لصحيفة نيويورك تايمز.

كما تم تسريح الرئيس المشارك لشركة مارفل إنترتينمنت روب ستيفينز والمستشار جون توريتزين، حسبما ذكرت Variety.

ارتفعت أسهم ديزني بنسبة 1.22% إلى 95.98 دولار في الساعة الواحدة بتوقيت الولايات المتحدة من بعد الظهر يوم الأربعاء، واستمرت في الاتجاه التصاعدي التي كانت عليه منذ بداية العام، حيث ارتفعت بنسبة 8% تقريبًا منذ 1 يناير/كانون الثاني.

محاولة فرض نيلسون بيلتز على مجلس إدارة ديزني

يأتي تسريح بيرلماتر، بعد محاولاته المتكررة وغير الناجحة العام الماضي لمنح الملياردير، نيلسون بيلتز ،مقعدًا في مجلس إدارة ديزني، وهي معركة فاشلة أدت في النهاية إلى إطلاق بيلتز محاولته الخاصة لوضع نفسه في مجلس الإدارة المكون من 12 عضوًا.

كان بيلتز، مؤسس مجموعة صناديق التحوط تريان، يضغط من أجل خفض التكاليف وتجديد منصة ديزني للبث، ديزني+، التي فقدت المشتركين في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 في أول انخفاض لها منذ إطلاقها في عام 2019.

أعلنت تريان في يناير/كانون الثاني، أنها استحوذت على حصة 0.5% في ديزني، أي نحو 9.4 مليون سهم بقيمة 900 مليون دولار، وضغطت على المساهمين الآخرين لدعم ترشيح بيلتز لمجلس الإدارة.

ومع ذلك، بعد شهر واحد، أنهى بيلتز، في نهاية المطاف سعيه إلى مجلس الإدارة، وقال لقناة CNBC، إن “المعركة بالوكالة قد انتهت”، حيث أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ديزني روبرت إيغر عن خطط لخفض 7 آلاف وظيفة كجزء من مبادرة لتقليص التكاليف وتوفير 5.5 مليار دولار وإعادة هيكلة الشركة.

اعترف إيغر، في مؤتمر مورغان ستانلي للتكنولوجيا والإعلام والاتصالات في وقت سابق من هذا الشهر، أن الزيادات الأخيرة في الأسعار في حقبة كوفيد-19 في حدائق ديزني في عهد سلفه بوب تشابيك كانت “عدوانية للغاية” وكان من الممكن أن توتر المشاعر بين عملائها المخلصين.

كما أشار إلى أن الشركة يمكن أن تتخلص من حصتها المسيطرة في شركة هولو للبث، متابعة لتعليقاته الشهر الماضي بأن “كل شيء على الطاولة” فيما يتعلق بخدمة البث.